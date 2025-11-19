Di Fusco: “Nel calcio italiano c’è un problema da risolvere. Su McTominay…”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del calcio italiano. Ecco cosa ne pensa:

“McTominay ci ha abituato a gol spettacolari. L’Italia deve provare a recuperare la sua storia. Prima l’obiettivo era entrare nelle prime quattro ai Mondiali, ora invece è sperare di qualificarsi superando i playoff. Ho la sensazione che questo problema sia sottovalutato. Mi sarei aspettato, ad esempio, di vedere delle regole nuove: come obbligare le società a puntare sui giovani italiani. La nazionale non ha giocatori che possono risolvere le partite. Ci sono talmente tanti tornei che non c’è tempo per i ct per allenare e lavorare. Diventa difficile fare il selezionatore e dare un gioco corale. Il solo motivo di ottimismo che sottolineo è che sono spuntati degli attaccanti validi, come Kean e Esposito: ma questo non rende l’Italia all’altezza di squadre come Norvegia e Scozia. Oggi ci fanno addirittura paura“.