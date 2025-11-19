Comune di Napoli, Borriello: “Si è capito, De Laurentiis vuole solo la gestione dello stadio”

Il Consigliere di Napoli Ciro Borriello ed ex Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del tema stadio. Di seguito, le sue parole a riguardo: “Ormai si è capito che De Laurentiis vuole solo la gestione, un vecchio tema che ogni tanto torna. Vuole che lo stadio sia migliorato con i fondi pubblici. Lascia fare al pubblico, poi è chiaro che lui avrà la gestione. Sono anche per una sua offerta per acquistarlo, sembra molto un’uscita da teatro quest’ultima puntata di questa lunga telenovela. Al Caramanico c’erano tante difficoltà, c’erano problemi con alcuni terreni, con i lavoratori, e poi c’era anche il progetto AreNapoli già avanzato. Mi è sembrata più una forzatura che una soluzione, la Regione andrà al voto tra pochi giorni e vediamo se ci sarà un supporto per avere i finanziamenti per la ristrutturazione dello stadio Maradona”.