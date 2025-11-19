Cds – ” Stadio Napoli a Poggioreale, arriva la riposta del Comune: i dettagli “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle importanti novità in merito alla tematica stadio in casa Napoli. Il quotidiano ha infatti evidenziato la riposta del Comune di Napoli, in merito alla proposta del club azzurro di realizzare il progetto stadio nell’area del mercato del Caramanico,a Poggioreale, che è stata negativa. Il principale motivo è la locazione, in quanto gli stessi mercanti hanno rifiutato senza esitazioni la possibilità di spostare la zona del mercato da un’altra parte. Il loro ‘no’ arrivò il 27 ottobre, durante la ‘Conferenza dei Servizi’, con la partecipazione del Comune, del club azzurro, ma anche l’ASL e l’Associazione dei commercianti mercatali. Nulla da fare quindi per Aurelio de Laurentiis, che dovrà cercare una nuova zona dove realizzare il progetto.