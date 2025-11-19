Cds – ” Rientro Lukaku, il Napoli vuole averlo a disposizione per questa partita “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta delle novità importanti in merito al recupero dall’infortunio di Romelu Lukaku, ed ha evidenziato la possibile data di rientro. Ecco un estratto dell’articolo:

“L’obiettivo del Napoli è di riaverlo a disposizione il 30 novembre all’Olimpico con la Roma, tra undici giorni: quantomeno in panchina in una notte delicata per la classifica e importante per le ambizioni. Il piano ideale è questo, e non è niente male considerando il tenore della lesione al retto femorale della coscia sinistra, altrimenti il piano B prevede un posticipo di pochi giorni: il 3 dicembre al Maradona, negli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari. […] Per la cronaca, il Napoli può inserire Lukaku in lista Champions al posto di un infortunato di lungo corso – da De Bruyne in poi non manca la scelta – e dire che Romelu salterà sull’aereo per Lisbona, pronto per la prossima sfida contro il Benfica del suo antico maestro Mourinho, non è per niente da scartare. Anzi. Come la rincorsa al suo quarto Mondiale con il Belgio: si torna in pista su tutti i fronti.”