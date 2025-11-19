Cds – ” Lukaku punta alla Champions: vuole esserci a tutti i costi contro il Benfica “

Romelu Lukaku sta facendo di tutto per tornare il prima possibile a disposizione. L’attaccante belga, secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, vuole essere inserito nella lista Champions già per la sfida contro il Benfica, e a fargli posto può essere De Bruyne. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli può inserire Lukaku al posto di un infortunato di lungo corso – da De Bruyne in poi le opzioni non mancano. E non è affatto escluso che Romelu salga sull’aereo per Lisbona, pronto a sfidare il Benfica del suo antico maestro Mourinho. Anzi. È parte della sua rincorsa anche al quarto Mondiale con il Belgio: si torna in pista su tutti i fronti.”