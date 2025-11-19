Bucciantini a KKN – ” Adesso il Napoli deve resistere, deve pensare una partita alla volta “

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito al difficile periodo che sta trascorrendo il Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Si gioca tanto e il Napoli non è sta benissimo. Viene da un momento di stasi almeno nel progetto, perché sono mancati giocatori importanti. Se ne sono aggiunti altri a questa assenza e infatti in questo momento per il Napoli è importante resistere. Resistere negli obiettivi, resistere nella zona di testa del campionato resistere dentro la Champions. E la prossima partita è quella che serve per resistere, non serve a nient’altro. Una partita alla volta per ribellarsi un po’ a questo momento negativo c’è spesso Conte cerca sentimenti di ribellione, questa volta non c’è da cercarli. Ci sono gli infortuni, questa volta c’è l’urgenza di organico c’è l’urgenza di resistenza degli obiettivi. Questo si tratta di fare nelle prossime almeno sette-otto partite, poi piano piano ricomporsi e cercare di fare di più e lottarli quegli obiettivi, nei quali bisogna in questo momento rimanere dentro. Ci sta anche nella cosa stazione ci sono momenti in cui ci siano squadre più forti. In quei momenti devi minimizzare i danni, perché poi cambiano i momenti. Questa squadra ha risorse per ritrovarsi, per ricostruirsi, per tornare a essere più forte, più propositiva, più credibile.”