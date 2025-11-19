Biasin a TMW – ” Senza Anguissa e De Bruyne, Conte può cambiare modulo e sfruttare questo giocatore “

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha compiuto un’analisi in merito alla situazione in casa Napoli, soffermandosi anche sulle parole di Antonio Conte prima dell’inizio della sosta. Eccone un estratto:

“Conte è stato il re della sosta, suo malgrado. Oddio, suo malgrado, ha detto e fatto di tutto per finire in vetrina e a ‘sto punto è pure inutile tornare su certi concetti triti e ritriti: è fatto così, si strugge, ora è tornato a Castel Volturno e sta iniziando a rimettere ordine (anche perché la situazione in campionato e Champions non è affatto disperata come qualcuno vuole far credere). C’è altro di cui parlare, semmai. Di campo ad esempio. Come giocheranno i campioni d’Italia orfani di De Bruyne ed Anguissa? Quello, il campo, deve tornare al centro delle discussioni, altro che palle buttate in tribuna al grido di “la squadra è morta” e “non posso fare i trapianti di cuore”. La sensazione? In assenza del camerunese il tecnico campione d’Italia punterà su un 4-3-3 con Elmas mezz’ala e una squadra di nuovo cazzutissima. Il problema? L’avversario di turno, decisamente poco morbido. La nuova Atalanta di Palladino, proprio in quanto “nuova” spera di sorprendere. Sarà un bel match”.