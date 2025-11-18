SSC Napoli, il report dell’allenamento in vista dell’Atalanta

Quest’oggi seconda giornata di allenamento per gli azzurri di Antonio Conte, che preparano la gara di sabato 22 novembre contro l’Atalanta. Ecco il comunicato ufficiale della SSC Napoli:

“SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l’Atalanta. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo un lavoro di forza in palestra e successivamente una parte tecnica in campo.

Buongiorno, Di Lorenzo e Politano sono rientrati dagli impegni con la nazionale italiana”.

