Squadra decimata e da reinventare: le ultime di formazione degli azzurri

Il problema di Anguissa è solo l’ultimo di una lunga lista di infortuni che ha colpito il Napoli da inizio stagione. Squadra da reinventare per il prossimo mese e mezzo, fino al mercato di gennaio, quando gli azzurri potranno correre ai ripari. Sabato si torna in campo, c’è subito un avversario ostico, l‘Atalanta, forte del cambio allenatore in panchina della scorsa settimana. La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare la formazione che metterà in campo Antonio Conte: a centrocampo ci sarà Elmas al posto dell’infortunato Anguissa e sull’esterno sinistro spazio a Neres. Per il resto è prevista la formazione tipo delle ultime partite, ancora in dubbio la convocazione di Spinazzola e Gilmour.