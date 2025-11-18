Scozia-Danimarca: torna in campo Hojlund, titolarità anche per McTominay

Nell’ultima giornata di Qualificazioni Mondiali, ci sarà la sfida tra la Danimarca di Rasmus Hojlund e la Scozia di Scott McTominay, in uno scontro decisivo per il primo posto del girone.
La squadra allenata dal ct Riemer ha un punto di vantaggio sui britannici che vincendo stasera potrebbero superare e qualificarsi direttamente per il Mondiale.
Rasmus Hojlund, assente contro la Bielorussia per uno stato influenzale, torna a guidare l’attacco, sostenuto da Damsgaard, Isaksen e Froholdt; nella Scozia Scott McTominay affiancherà la punta Dykes nel consueto 4-4-2.