Qualificazioni Mondiali-La Scozia la spunta sulla Danimarca e si qualifica: a segno McTominay e Hojlund

Nell’ultima giornata delle Qualificazioni Mondiali, la Scozia vince 4-2 e si qualifica al Mondiale sorpassando i danesi.
La squadra britannica passa in vantaggio dopo appena 3 minuti con una rovesciata di Scott McTominay che batte Kasper Schmeichel; il primo non regala particolari sussulti e si conclude con gli scozzesi in vantaggio.
Nel secondo tempo la Danimarca spinge fin da subito alla ricerca del gol del pareggio che arriva su calcio di rigore, firmato da Rasmus Hojlund e guadagnato dal laziale Isaksen ma dopo soli quattro minuti l’ex Roma Kristensen già ammonito commette un fallo su un contropiede scozzese e viene ammonito nuovamente.
I britannici passano in vantaggio al minuto 78 su calcio d’angolo con il gol di Shankland ma dopo soli 3 minuti l’ex Lecce Patrick Dorgu pareggia i conti e regala il momentaneo passaggio del turno ai danesi; al minuto 93 Kieran Tierney segna il gol qualificazione suggellata dal quarto gol di McLean da centrocampo nel tripudio di Glasgow.