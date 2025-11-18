Playoff Mondiali, tutto quello che devi sapere sul sorteggio: quando, squadre e fasce

Giovedì 20 novembre l’Italia conoscerà il proprio destino: gli azzurri affronteranno in semifinale una nazionale fra Romania, Svezia, Irlanda del Nord o Macedonia

L’Italia ha fallito miseramente. Gli azzurri non sono riusciti a vincere il proprio girone, dominato invece da una Norvegia semplicemente più forte. Haaland e compagni hanno avuto la meglio meritatamente sulla squadra di Gattuso, vincendo anche 1-4 al ritorno a San Siro. L’Italia ha quindi chiuso al secondo posto in classifica a quota 18 punti in 8 partite, in ritardo di 6 lunghezze sui propri avversari.

Di conseguenza, gli azzurri si giocheranno tutto nel playoff di marzo 2026. L’Italia deve assolutamente evitare di saltare anche questo Mondiale: sarebbe il terzo di fila.

Sorteggio Playoff Mondiali, quando e dove

Il sorteggio dei Playoff Mondiali andrà in scena nella giornata di giovedì 20 novembre 2025 a partire dalle ore 13.00. L’evento andrà in onda a partire dalle ore 13.00. Pochi minuti dopo, sapremo il percorso che dovrà affrontare l’Italia per arrivare al Mondiale.

Sorteggio Playoff Mondiali, le 4 fasce

PRIMA FASCIA – Italia, Turchia, Danimarca, Ucraina

SECONDA FASCIA – Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

TERZA FASCIA – Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

QUARTA FASCIA – Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord

Sorteggio Playoff Mondiali, il regolamento

Il sorteggio determinerà il percorso di ciascuna nazionale, per la precisione 4 percorsi (Path) distinti ciascuno composto da due semifinali e una finale tutte a gara secca. Gli abbinamenti seguiranno uno schema preciso: le nazionali della fascia 1 giocheranno la semifinale (in casa) contro le nazionali della fascia 4. Questa opzione riguarda l’Italia, che affronterà in un primo momento una squadra “proveniente” dalla Nations League davanti ai propri tifosi.

Chi passa se la vedrà contro la vincitrice dell’altra semifinale del proprio gruppo, in programma tra le nazionali di fascia 2 (semifinale in casa) e quelle di fascia 3. Logicamente, le vincitrici dei 4 percorsi voleranno al Mondiale ospitato da USA, Canada e Messico.

Durante il sorteggio verrà decisa la sede della finale tra le due semifinali. Anche le squadre in prima fascia, dunque, potrebbero giocare in trasferta la finalissima che deciderà le qualificate per il Mondiale.

In attesa della comunicazione ufficiale, le semifinali si disputeranno il 26 marzo 2026 quattro alle ore 18.00 e quattro alle ore 20.45. Le finali del 31 marzo 2026 andranno in scena agli stessi orari, due alle 18.00 e due alle 20.45. PATH A: FINALE tra vincitrice semifinale 1 e vincitrice semifinale 2

PATH B: FINALE tra vincitrice semifinale 3 e vincitrice semifinale 4

PATH C: FINALE tra vincitrice semifinale 5 e vincitrice semifinale 6

PATH D: FINALE tra vincitrice semifinale 7 e vincitrice semifinale 8