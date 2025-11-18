Napoli a Castel Volturno fino al 2027: ci sarà ancora da attendere per il nuovo quartier generale degli azzurri

Come riporta Repubblica, il Napoli resterà a Castel Volturno fino al 2027, non più fino al 2026 come stabilito dai precedenti accordi. Questo per permettere agli azzurri di costruire il nuovo centro sportivo entro i prossimi due anni. Gli ultimi aggiornamenti risalgono al tweet del Presidente De Laurentiis, che pochi mesi fa annunciò di aver messo “la prima pietra” per la costruzione della nuova casa del Napoli. Attese quindi novità nei prossimi mesi, nel frattempo gli azzurri continueranno ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno.