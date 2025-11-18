Ismael Miller: “Napoli è Napoli. Siamo pronti se chiama”

Il centrocampista del Friburgo Johan Manzambi è nel mirino del Napoli per la prossima sessione di mercato.

Il suo agente Ismael Miller, in un’intervista rilasciata a Stile TV ha parlato del futuro del proprio assistito: “La priorità di Manzambi è continuare la stagione col Friburgo dove sta facendo molto bene. Vuole tenere il ritmo alto nella Bundesliga, poi giocherà i Mondiali con la Svizzera se ci sarà questa qualificazione e poi si vedrà. Quindi, prima di cambiare squadra, ci penseremo molto. Certo, il mio telefono squilla sempre, di interessamenti ne ricevo, ma il ragazzo vuole restare tranquillo, finire la stagione al Friburgo, giocare con la Svizzera e poi si vedrà. Il piano A resta la continuità col Friburgo in Bundesliga, ma il calcio lo conosciamo tutti, se arriva un’offerta importante, sono il primo a valutarla. Siamo riconoscenti al Friburgo, ma se arrivasse un’offerta che permetterebbe al ragazzo di crescere, la prenderemo in considerazione parlandone ovviamente anche col club.

Napoli è Napoli, se si facesse avanti tra 6 mesi, un anno o due anni lo ascolteremo per capirne il progetto perché pensiamo che per un giocatore di 20 anni il progetto è importante. Se chiama il Napoli, chiama un club che va ascoltato, ma ad oggi non c’è stato alcun contatto”.