Gilmour out sabato contro l’Atalanta: ecco quando dovrebbe tornare in campo

Bisognerà aspettare ancora un po’ per rivedere Billy Gilmour tra i convocati in casa Napoli. Mentre Spinazzola è ormai prossimo al rientro e potrebbe anche strappare una convocazione per sabato, il centrocampista scozzese è ancora alle prese con l’infortunio: “Più no che sì per Billy Gilmour, che spera a questo punto di potersi mettere a disposizione di Antonio Conte per la partita di Champions con il Qarabag o, con maggiori possibilità, per quella dell’Olimpico contro la Roma. Non è un momento favorevolissimo dal punto di vista fisico per il Napoli, come si sa, e dunque non conviene neanche provare ad accelerare il recupero di un calciatore per non peggiorare la situazione con qualche ricaduta”.