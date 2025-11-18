Corriere dello Sport- Dubbio Gilmour e Spinazzola: le condizioni

Il Napoli sarà impegnato contro l’Atalanta del neo mister Palladino al ritorno in campo dopo la sosta nazionali.

La squadra di mister Conte presenta diverse defezioni tra cui Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa e rimangono i dubbi relativi a Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sullo scozzese ed il terzino italiano: “Gilmour salterà anche la partita di sabato contro l’Atalanta dopo quelle contro Eintracht e Bologna, mentre Spinazzola sta facendo di tutto per tornare a disposizione in tempo per la sfida con la Dea. I due giocatori soffrono di problemi legati agli adduttori, accusati durante e dopo l’incrocio con il Como: dall’epoca hanno disertato i successivi impegni di Champions e campionato prima della sosta, e parallelamente hanno dovuto declinare le convocazioni di Scozia e Italia”.