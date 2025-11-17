Sergio: “Troppi infortuni, qualcosa si sta sbagliando”

L’ex calciatore del Napoli, Raffaele Sergio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio:

“Di chi è la colpa dei troppi infortuni? Conte ed il suo staff sono all’altezza di trovare rimedi ai troppi infortuni muscolari causati anche da qualche loro errore. Quando ci sono così tanti infortuni muscolari, qualche errore c’è sempre. Champions, campionato, Coppa Italia: giochi ogni tre giorni, hai poco tempo per allenarti, i carichi sono elevati. Se ci sono così tanti infortuni, significa che qualcosa si sta sbagliando. Però lo staff di Conte è preparato, troveranno sicuramente rimedi”.