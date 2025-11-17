Repubblica – ” Confronto Conte-giocatori, la resa dei conti è prevista tra mercoledì e giovedì “

L’edizione odierna de la Repubblica riporta l’attesa del ritorno di Antonio Conte a Castel Volturno per dirigere le sedute d’allenamento, oltre che al probabile confronto tra il tecnico e il gruppo squadra. Ecco un estratto dell’articolo:

“Le accuse pubbliche rivolte dal tecnico leccese ai giocatori del Napoli, prima di dileguarsi come un ciclone dallo stadio, hanno infatti provocato una ferita profonda: ci saranno dunque da lavare in famiglia un po’ di panni sporchi. Per questo c’è molta attesa per il ritorno a Castel Volturno dell’Antonio furioso, anche se mancano ancora all’appello tutti i nazionali, di conseguenza quella di oggi pomeriggio sarà soltanto una presa di contatto. La vera resa dei conti è prevista infatti quando il gruppo sarà di nuovo al completo, tra mercoledì e giovedì. Non è escluso che al centro sportivo si faccia rivedere pure De Laurentiis, che sta per rientrare dalla Svizzera ed è schierato al cento per cento con il suo allenatore. Diversa la posizione dei giocatori, che stanno facendo fatica a reggere il ritmo della preparazione di Conte e sono pure preoccupati per l’escalation di infortuni che sta decimando il Napoli, visto che la sosta si è portata via anche Anguissa”.