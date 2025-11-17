Pastorello: “C’è chi è leader e chi è più riservato: ora vi dico”

L’agente Federico Pastorello, che assiste anche, tra gli altri, due azzurri (Lukaku e Meret), ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Fanpage:

“È un leader ed è una persona a cui piace parlare, quindi spesso facciamo anche delle telefonate. Ho Stefan De Vrij che chiama sempre in video, perché gli piace avere questo contatto. C’è anche chi è più riservato, come Alex Meret. Però se dovessi scegliere una chat più significativa forse sceglierei quella con Skorupski. Abbiamo un gruppo in cui c’è anche la moglie, molto coinvolta nelle sue scelte, nel quale parliamo di tutto”.