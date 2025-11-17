Intermediario Sohm – ” Il Napoli mi chiamò per Sohm, ma ormai la Fiorentina aveva chiuso l’accordo “

Antonino Imborglia, intermediario di Sohm, è intervenuto ai microfoni di Stile Tv, dove ha svelato un retroscena importante in merito all’attuale giocatore della Fiorentina. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Quando il Napoli mi chiamò, l’operazione tra Fiorentina e Parma era chiusa, mancava solo la firma del giocatore. Il Napoli si è mosso quando c’era la possibilità di far uscire Raspadori per cui vengo chiamato perché nei numeri serviva, ma io sono una persona seria e non abbiamo neanche iniziato a parlare. Anche perché Raspadori non era ancora uscito e quindi si perdeva troppo tempo. Non credo affatto che la Fiorentina se ne privi, poi è chiaro che se il Napoli alza il telefono e chiama ascolteremo, ma credo proprio che ad oggi l’operazione non sia percorribile”.