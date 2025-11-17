Il Mattino – ” Nessuna mediazione: sarà Conte a discutere con il gruppo “

L’edizione odierna de il Mattino ha compiuto un’analisi in merito alla situazione in casa Napoli, soffermandosi su cosa farà Conte nei prossimi giorni. Ecco un estratto dell’articolo:

“Ha deciso di lavare i panni sporchi davanti a tutti. Ma non solo: li ha lasciati li a inacidire con la sua lontananza e il suo silenzio per tutta la settimana. Tutto calcolato. Dopo il ko di Bologna si è respirata un’aria atroce. Eppure Conte, nei prossimi giorni, non cercherà mediazioni neppure da parte di Lele Oriali e dei suoi fedelissimi, che in questi giorni sono stati solo spettatori. Come tutti. E a Castel Volturno sono stati molto accorti a prendere iniziative in assenza del grande capo”.