Il Mattino – ” Conte in ritiro totale, in questi giorni non ha risposto a nessuno “

Il quotidiano il Mattino riporta un retroscena interessante in merito alla settimana turbolenta vissuta da Antonio Conte. Infatti, secondo la testata giornalistica, il tecnico leccese si sarebbe completamente isolato, perso nei suoi pensieri, e non avrebbe risposto a nessuna delle telefonate e messaggi che gli sono arrivati: neanche ai suoi ‘fedelissimi’. Sono stati giorni quindi di riposo e di ragionamento totale per il mister azzurro, chiamato a trovare delle soluzioni a quelli che sono diversi problemi mostrati dal Napoli in questo avvio di stagione. Dalla parte sua, c’è sempre il supporto del patron Aurelio De Laurentiis, ed anche lui ha preferito non insistere nel tentativo di sentirlo per via telefonica.