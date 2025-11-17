Gds – ” Napoli, ora arriva un periodo infernale “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli che, dal rientro dalla sosta per le nazionali, dovrà affrontare un vero e proprio tour de force infernale. Ecco un estratto dell’articolo:

“Milinkovic-Savic si vedrà, con quei due metri circa d’altezza, qualcosa in meno di Lucca che sta a 2.01; e non passerà inosservato Beukema, che c’ha un fisico egualmente bestiale, lui come Juan Jesus e come Marianucci, mentre Gutierrez che è piccolino può confondersi con Vergara. Emergeranno anche Neres e Mazzocchi, il giovane Ambrosino e Contini, il terzo, che poverino c’entra poco, anzi niente. E mica resteranno rinchiusi in infermeria gli incidentati – «cronici» o no – i Lukaku e i Meret, Anguissa che ha appena preso confidenza con quell’ambiente insopportabile e lo condivide con Spinazzola che sta meglio e Gilmour che vorrebbe stare bene. Sono trascorsi otto giorni da Bologna, inclusi i tre che Conte ha ottenuto come permesso, possono aver contribuito ad anestetizzare il clima, sapendo che si sta per salire sulla giostra infernale di due mesi senza sosta e conviene farlo senza macchie e pure senza paure; e chissà se sarà possibile capire se esistano scontenti e chi siano e perché; oppure metterci una bella pietra sopra e approfondire l’argomento tecnico, semmai pure quello fisico e non ultimo quello psicologico”.