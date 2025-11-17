Gds – ” Napoli, ecco le possibili scelte di Conte in vista dell’Atalanta: possibile sorpresa sulla fascia sinistra “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato le possibili scelte del mister azzurro Antonio Conte, in vista del big match di sabato sera contro l’Atalanta: secondo quando si evince dal quotidiano, il tecnico leccese schiererà in porta Vanja Milinkovic-Savic, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. Spinazzola, non al meglio, e con Olivera che tornerà soltanto venerdì, toccherà quindi allo spagnolo prendersi la maglia da titolare a sinistra. A centrocampo, salvo sorprese, sarà Elmas a sostituire Anguissa. Di fianco a lui pochi dubbi, con Lobotka e McTominay a completare il reparto. In attacco invece, la novità potrebbe essere Neres a sinistra, con Politano a destra e Hojlund come riferimento offensivo.

