Gds – ” Napoli, Adl sarà presente a Castel Volturno ? Le ultime “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime novità in casa Napoli, che aspetta il rientro di Antonio Conte a Castel Volturno. Sarà presente anche il presidente Aurelio de Laurentiis? Ecco quanto svelato dalla rosea:

“Ci sarà, e come sempre, Giovanni Manna, il direttore sportivo, e non ha in agenda spostamenti irrituali di De Laurentiis. Perché De Laurentiis e Conte, Manna e Conte, hanno chiaramente dialogato a lungo, in telefonate inevitabilmente lunghe, necessarie per confrontarsi, e per analizzare le difficoltà di una squadra che ha smesso di segnare nelle ultime tre partite e dunque a vincere”.

