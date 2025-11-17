Gds – ” Infortuni Gilmour e Spinazzola, recuperano in vista dell’Atalanta ? Le ultime “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è anche soffermata sulla situazione degli infortuni in casa Napoli, con un focus particolare riguardo Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola. Secondo quanto si evince dal quotidiano, il centrocampista scozzese non riuscirà a recuperare in tempo, l’obbiettivo è essere presente per il big match contro la Roma, in programma il 30 novembre. Per il terzino italiano invece, ci sarebbe un cauto ottimismo per strappare una convocazione già per la partita di sabato contro i bergamaschi.