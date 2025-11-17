Ex ag. Lucca – ” Lecito aspettarsi qualcosa in più, non mi aspettavo tutte queste difficoltà “

Antonino Imborglia, ex agente di Lucca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Stile Tv’, dove ha parlato del suo ex assistito Lorenzo Lucca, in merito alle difficoltà che sta attraversando. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Tutti sapete quante belle parole ho speso per Lucca, ma qualcosa in più era lecito aspettarsi da lui. Lo avevo sempre raccontato come uno che ci mette un po’ di tempo, ma non mi aspettavo tutte queste difficoltà perché intanto è passato qualche anno, ha 25 anni e non è più un ragazzo. Mi aspettavo un impatto meno problematico, ma non vedo tantissime giustificazioni se non quella che probabilmente ha sempre mal digerito il fatto di avere poco minutaggio. Ma che ne avesse poco di minutaggio a Napoli era scontato, lo sapeva già da prima. Non è in discussione la qualità di Lucca, sento gente che dice che non è all’altezza o che il Napoli ha sbagliato ad acquistarlo, ma non è così perché ha grandi qualità, sta patendo il fatto di essere in un grande club. Vero che l’infortunio di Lukaku lo ha penalizzato per cui ha attenuanti, ma un giocatore che vive di quel livello deve bastarsi da solo. Non è un ragazzino al primo giro, siamo di fronte ad un giocatore fatto. Deve uscire con la sua forza e le sue capacità. Non gli consiglierei a gennaio di andare via. Certo, dipende molto dalla sua situazione all’interno del gruppo e nel rapporto con Conte, dipende tutto da quello. Anche perché poi andare via da Napoli per andare dove? Solo se si tratta di Roma o Inter, di una big insomma che lotta per gli stessi obiettivi del Napoli. Lucca lo volevano tutti, Fiorentina, Milan, ma lui ha scelto Napoli e se lo conosco non molla.”