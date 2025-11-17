Cds – ” L’assenza di Conte non è passata inosservata “

Francesco Napolitano
SSC Napoli, il report dell'allenamento in vista del Lecce

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione in merito al rientro di Antonio Conte, dopo la discussa settimana di riposo del mister salentino, a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti del Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il tecnico, complessivamente, s’è allontanato da città, centro sportivo e squadra per una settimana: dopo la giornataccia al Dall’Ara, inaugurata dalla quinta sconfitta stagionale e coronata da un’analisi durissima della situazione, ha deciso di staccare e lunedì ha concordato modalità e termini del piano con il club. Inutile girarci intorno: con tutte le crepe e le criticità interne evidenziate pubblicamente, l’assenza dell’allenatore non è passata inosservata. La squadra, nel frattempo, ha proseguito la preparazione diretta dal vice Stellini, priva di undici nazionali e degli infortunati Gilmour, Spinazzola, Meret, De Bruyne e Lukaku. Un trio a cui s’è aggiunto anche Anguissa, 30 anni compiuti ieri, durante l’assenza di Conte: Frank tornerà tra due mesi e mezzo, una voragine nuova rispetto a Bologna”.

