Cds – ” L’assenza di Conte non è passata inosservata “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione in merito al rientro di Antonio Conte, dopo la discussa settimana di riposo del mister salentino, a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti del Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il tecnico, complessivamente, s’è allontanato da città, centro sportivo e squadra per una settimana: dopo la giornataccia al Dall’Ara, inaugurata dalla quinta sconfitta stagionale e coronata da un’analisi durissima della situazione, ha deciso di staccare e lunedì ha concordato modalità e termini del piano con il club. Inutile girarci intorno: con tutte le crepe e le criticità interne evidenziate pubblicamente, l’assenza dell’allenatore non è passata inosservata. La squadra, nel frattempo, ha proseguito la preparazione diretta dal vice Stellini, priva di undici nazionali e degli infortunati Gilmour, Spinazzola, Meret, De Bruyne e Lukaku. Un trio a cui s’è aggiunto anche Anguissa, 30 anni compiuti ieri, durante l’assenza di Conte: Frank tornerà tra due mesi e mezzo, una voragine nuova rispetto a Bologna”.