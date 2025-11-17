Cds – ” Inevitabile il confronto per sistemare la situazione una volta per tutte “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sul presunto confronto tra Antonio Conte e la squadra, per cercare di ricucire il rapporto, in parte strappato, con la squadra dopo le dichiarazioni del mister, al termine di Bologna Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:

“La colpa è mia, non ho fatto un buon lavoro, ma non ho intenzione di accompagnare il morto, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità a partire da me. Sono parole scolpite nella pietra e dure come la pietra stessa, ma anche un punto: ora toccherà all’allenatore e al gruppo decidere se sarà di ripartenza o di non ritorno. Oggi, intanto, Conte tornerà in campo. E quando il gruppo ritroverà anche i nazionali, diciamo a metà settimana, sarà inevitabile un confronto utile a sistemare la situazione una volta per tutte: il primo obiettivo è evitare di rovinare la stagione con la squadra seconda in campionato e in corsa su quattro fronti. Il secondo è ritrovare la normalità: tutto ciò che è mancato da Bologna in poi”.