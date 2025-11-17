Cds – ” Dybala suona la carica: ‘ contro il Napoli voglio esserci’ “

Francesco Napolitano
Milan-Roma, le ufficiali: Nkunku-Leao dal 1', Dybala ancora titolare

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un retroscena in merito alla Roma, precisamente riguardo Paulo Dybala: il fuoriclasse argentino, ancora out per un infortunio, ha fissato per la sfida contro il Napoli la data del suo rientro. Ecco un estratto dell’articolo:

“«Voglio esserci contro il Napoli, ci vediamo la prossima settimana». Non un vezzo, ma la fotografia dell’ambizione di un giocatore che vuole tornare a essere centrale in un momento chiave della stagione. E lo scenario, oggi, permette di credergli: il recupero sta procedendo a ritmi insperati e il 30 novembre è diventato molto più di una semplice speranza”.

