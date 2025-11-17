Ag. Meret – ” Alex ? E’ abbastanza riservato, a Lukaku invece piace parlare molto “

Federico Pastorello agente tra gli altri di Alex Meret e Romelu Lukaku, in un’intervista per Fanpage ha svelato dei dettagli interessanti in merito al rapporto instaurato con i suoi assistiti. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ovviamente parlo tantissimo con tutti. C’è chi è più riservato, ad esempio Alex Meret. Lukaku invece è una persona a cui piace parlare, quindi spesso facciamo anche delle telefonate. Ho Stefan De Vrij che chiama sempre in video, perché gli piace avere questo contatto. Però se dovessi scegliere una chat più significativa forse sceglierei quella con Skorupski. Abbiamo un gruppo in cui c’è anche la moglie, molto coinvolta nelle sue scelte, nel quale parliamo di tutto”.