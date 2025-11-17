Ag. Lukaku – ” Romelu è un leader con grande sentimento “

Federico Pastorello, agente sportivo di diversi giocatori, tra cui Romelu Lukaku, ha rilasciato un’intervista per Fanpage. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Lukaku: da fuori è un gigante, dentro invece?

“È un leader. Io ci sono tanto affezionato perché intanto è un padre attentissimo. Fa tante cose per i suoi ragazzi, li segue. Da qui vedi la bontà dell’uomo, della persona. Ed è un ragazzo molto sensibile a suo modo. La gente vede questa sua stazza imponente come un gladiatore, ma nella realtà è un leader con grande sentimento”.