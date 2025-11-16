Schira-Il Napoli piomba su un talento greco: il nome

Il Napoli a gennaio vorrebbe rinforzare il suo reparto nevralgico, complice l’infortunio e successiva partenza di Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa.

L’ultimo nome che circola nell’ambiente azzurro è quello del giovane talento greco dell’Olympiakos Christos Mouzakitis, a riguardo l’esperto di mercato Nicolò Schira ha rivelato degli aggiornamenti: “Diversi club di Premier League (Arsenal, Nottingham Forest, Manchester United e Aston Villa Je Napoli hanno mostrato interesse il giovane talento Christos Mouzakitis (nato nel 2005) dell’Olympiacos. Il club greco chiede 30 milioni per venderlo e i club inglesi sono in testa alla corsa”.