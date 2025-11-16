Pisacane: “Conte non ha mai regalato un minuto del suo lavoro”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha anche parlato della situazione attuale di Antonio Conte al Napoli. Ecco le parole di Pisacane:

“Conte é un allenatore enorme, la sua storia parla per lui. Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro e se si parla di permesso, vuol dire che é concordato con il club. Ci sono momenti in cui devi gestire la squadra e anche te stesso o esigenze che all’esterno non si vedono: la verità sta nel centro sportivo, e nessuno può varcare quella porta“.