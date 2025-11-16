Nedo Sonetti: “Dispiace per le difficoltà del Napoli, una settimana di stop la facevo d’estate”

Nedo Sonetti, ex calciatore ed ex allenatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, in cui ha parlato anche della situazione attuale del Napoli e la settimana di riposo di Antonio Conte. Ecco una parte dell’intervista: “Uno stacco di una settimana da allenatore per la pausa delle Nazionali non l’avrei fatto, ma forse avrà voluto prendere una boccata d’ossigeno per poi ripartire. Io una settimana di stop la facevo d’estate, ma poi serve analizzare bene le situazioni. Mi dispiace per queste difficoltà del Napoli. Forse i nuovi non si sono integrati bene, pur essendo tutti forti. Per la corsa Scudetto l’Inter mi pare la candidata forte, ha la rosa migliore con giocatori intelligenti e di personalità. Non sono completamente convinto della Juve, che é staccata. La Roma sta facendo cose eccezionali e sono contento per Gasperini“.