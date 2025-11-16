Napoli, Spinazzola verso il rientro con l’Atalanta

A Castel Volturno cresce l’ottimismo per il recupero di Leonardo Spinazzola, fermo dalla sfida contro il Como a causa di un fastidio al pube che lo aveva costretto a uscire anzitempo. Il problema, confermato da Antonio Conte nel post-partita, ha tenuto l’esterno lontano dal campo per tutte le gare successive, incidendo in modo pesante sulla fase offensiva del Napoli, rimasta priva della sua spinta sulla fascia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fastidio muscolare è in netto miglioramento. Lo staff medico e Conte monitorano con attenzione le sue condizioni e sperano di poterlo riavere a disposizione per il delicato match di sabato contro l’Atalanta.

Il possibile rientro di Spinazzola rappresenterebbe un tassello fondamentale per gli azzurri: la sua presenza potrebbe rendere la formazione quasi obbligata e restituire dinamismo e profondità alla manovra offensiva, mancati nelle ultime uscite.