Napoli punta Christos Mouzakitis: il giovane talento dell’Olympiacos

Il Napoli è attivo sul mercato in vista della sessione di gennaio e si concentra sul centrocampo. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, tra i profili seguiti spunta il nome di Christos Mouzakitis, classe 2005 dell’Olympiacos.

Il giovane talento greco ha attirato l’interesse di diversi club europei di alto livello, tra cui squadre di Premier League come Arsenal, Nottingham Forest, Manchester United e Aston Villa. L’Olympiacos avrebbe fissato il prezzo di partenza a 30 milioni di euro, rendendo la trattativa una delle più delicate del mercato invernale.

Il Napoli monitora la situazione con attenzione, valutando la possibilità di rinforzare il centrocampo con un prospetto giovane e promettente, che potrebbe rappresentare un investimento sia tecnico sia futuro per la squadra di Antonio Conte.