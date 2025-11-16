Napoli festeggia Frank Anguissa: compie 30 anni

Oggi Frank Anguissa festeggia il suo 30° compleanno, e il Napoli non ha perso occasione per celebrarlo sia sui social sia con un comunicato ufficiale. Nato il 16 novembre 1995 a Youndé, in Camerun, Anguissa ha conquistato il cuore dei tifosi azzurri con prestazioni solide e decisive.

Il club ricorda i momenti chiave della sua carriera in azzurro: l’esordio l’11 settembre 2021 nella vittoria contro la Juventus per 2-1 e il primo gol il 7 settembre 2022 contro il Liverpool, nella splendida serata del 4-1 al Maradona.

Con il Napoli, Anguissa ha collezionato 168 presenze e 15 reti, contribuendo in maniera determinante alla conquista del terzo e del quarto scudetto della storia recente della società. Nel messaggio di auguri, il Presidente Aurelio De Laurentiise tutta la SSC Napoli hanno voluto sottolineare l’importanza del centrocampista camerunese per la squadra.