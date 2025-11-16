La Repubblica-Valutazioni in corso sul modulo contro l’Atalanta: il punto

Il Napoli sarà impegnato contro l’Atalanta nel turno di Serie A post pausa Nazionali.

Mister Conte sta facendo importanti valutazioni sullo schema e gli uomini da adoperare per questo incontro e secondo quanto riportato da La Repubblica non sono escluse novità: “Un dato è apparso incontrovertibile: Hojlund è troppo isolato là davanti.

Il bomber danese ha lottato mostrando carattere e buone capacità nella difesa del pallone, ma non è stato proprio supportato dai compagni di gioco. La formula del 4-3-3 con Elmas e Politano esterni ha convinto poco, quindi l’allenatore azzurro sta pensando di rivedere qualcosina. Non è escluso il ritorno al 4-4-1-1. Conte valuterà l’ipotesi Neres. Nel corso di questa stagione in cui ha fatto bene soltanto nella sfida del Maradona contro l’Inter, quando Conte lo ha schierato da falso nueve per mettere in difficoltà la difesa nerazzurra, una mossa che ha funzionato alla perfezione mandando in tilt il terzetto dell’Inter. Neres sembra a suo agio in posizione centrale e quindi potrebbe rappresentare una soluzione per sbloccare l’attacco del Napoli che è all’asciutto dall’infortunio di De Bruyne, l’unico che garantiva verticalizzazioni improvvise