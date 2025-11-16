Il Mattino-Lucca e Lang verso l’addio: il punto

Il Napoli dopo solo sei mesi potrebbe far partire due degli acquisti più importanti dal punto di vista economico della scorsa sessione estiva.

L’edizione odierna del Mattino ha riportato che Noa Lang e Lorenzo Lucca potrebbero dire addio nella prossima sessione di mercato: “Noa Lang e Lorenzo Lucca hanno poche chance ancora per non essere messi in lista di sbarco. E lo stesso vale per Neres e Marianucci. Gennaio è ancora lontanissimo, ma è già arrivato il tempo degli esami. Sei gare di campionato, due di Champions, la Coppa Italia e la trasferta a Riad“.