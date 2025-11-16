Il Mattino: “Il Napoli punta su Atta”

Il Mattino, nell’edizione odierna, apre la prima pagina con il mercato del Napoli. Il club azzurro ha messo nel mirino Abdoulaye Atta, giovane talento emergente dell’Udinese, considerato uno dei prospetti più interessanti della Serie A. Nel dossier di mercato compare anche il nome di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United seguito da diverse big europee.
Il quotidiano campano dedica ampio spazio alle strategie del Napoli, evidenziando come il club stia lavorando per rinforzare la rosa con profili giovani, dinamici e di grande prospettiva.