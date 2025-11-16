Haaland avverte l’Italia: “Vogliamo vincere, faremo di tutto per qualificarci”

Il centravanti norvegese Erling Haaland, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Italia, si è mostrato determinato e fiducioso in vista dell’ultima partita del girone di qualificazione. Ha sottolineato che la Norvegia sa che “questa è l’ultima gara” e che farà “di tutto per qualificarsi” per i Mondiali. Ha aggiunto: “Ci manca una partita, possiamo ottenere tutti i punti: domani daremo il massimo per vincere”.

Riguardo al suo futuro, Haaland ha confessato che non esclude un trasferimento in Serie A: “Mi piace molto l’Italia, ho fatto belle partite lì. Al momento sono in un posto ottimo, ma non si può mai sapere cosa riserverà il futuro”.

Chiamato a rispondere su Pio Esposito, giovane attaccante italiano dell’Inter, Haaland ha risposto con onestà: “Onestamente non lo conosco bene. Forse queste parole mi si ritorneranno contro, ma se gioca con l’Italia e con l’Inter dovrà avere la qualità per esserci.”

Infine, non ha nascosto il peso emotivo della partita: “Sento la responsabilità di dover portare la Norvegia al Mondiale. Questo obiettivo ce l’ho in testa da anni”, ha spiegato, ricordando il sogno di alzare la qualificazione alla sua nazionale.


