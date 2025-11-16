Gazzetta dello Sport: “Hojlund in campo martedì contro la Scozia”

Nel match della Danimarca contro la Bielorussia, Rasmus Hojlund non è sceso in campo creando preoccupazione a Napoli.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato delle condizioni del bomber danese: “Per un attimo, ieri, un brivido sarà corso lungo la schiena di tutti i tifosi napoletani. E forse pure di Antonio Conte. Rasmus Hojlund, dato per titolare con la sua Danimarca, non era presente neanche in panchina una volta consegnata la distinta. E di questi tempi, a Napoli, meglio non scherzare con la sfortuna. Nulla di complicato, in realtà, Hojlund ha accusato un leggero stato influenzale ed è rimasto fuori dalla sfida contro la Bielorussia. Tornerà martedi nella sfida speciale contro la Scozia dell’amico e compagno azzurro Scott McTominay“.