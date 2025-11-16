CorSport – Elmas è il favorito per sostituire Anguissa, ma attenzione a Gilmour

Dopo De Bruyne, il Napoli perde anche Anguissa a centrocampo per alcuni mesi a causa di una lesione di alto grado: un infortunio che costringerà l’ex centrocampista del Fulham a non poter partecipare alla Coppa d’Africa con la Nazionale Camerunense. Nel frattempo, Conte sembra aver già deciso chi prendere il posto di Anguissa a partire dalla prossima partita di campionato contro l’Atalanta: come riportato dal Corriere dello Sport, Conte farà giocare quasi sicuramente Elmas al posto di Anguissa a partire da sabato prossimo in Napoli-Atalanta. Ma attenzione anche a Gilmour: il centrocampista scozzese è ancora fermo per un problema muscolare, ma in futuro potrebbe essere una soluzione per il centrocampo Partenopeo.

