CdS-Occhi puntati su Frattesi: i dettagli

Il Napoli nella prossima sessione di mercato dovrà rinforzare il centrocampo.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha parlato di un ex obiettivo azzurro che potrebbe tornare in voga nella prossima finestra di mercato, Davide Frattesi: “I ritorni di fiamma portano anche a varie piste di Serie A che il Napoli aveva già seguito in tempi non sospetti.

Una pista concreta è sicuramente quella che porta a Frattesi, ormai dietro nelle gerarchie di Chivu, con la concorrenza di Sucic e adesso anche di Zielinski. Da tempo ormai Frattesi chiede maggiore spazio e considerazione da parte dell’Inter e in vista del mercato gennaio il problema verosimilmente si riproporrà. Un centrocampista ma, volendo, anche un terzino destro. In sintesi, i ruoli che il Napoli voleva ricoprire a fine estate salvo poi, dopo l’infortunio di Lukaku, concentrarsi solo sull’investimento Hojlund. Il vero ritorno di fiamma è quello per Juanlu Sanchez del Siviglia e volendo, c’è spazio anche per il nuovo, per Nelson Norton-Cuffy del Genoa”.