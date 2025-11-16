CdS-Mainoo ha accettato il Napoli: il punto

Il Napoli nel mercato invernale dovrà fare accorgimenti per rinforzare la rosa in vista del rush decisivo che chiuderà la stagione.

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna ha riportato un’importante novità in merito all’inglese Kobbie Mainoo: “Uno dei nomi che ritorna è quello di Kobbie Mainoo, classe 2005, altro gioiellino in vetrina allo United dopo gli ultimi rassicuranti affari: McTominay e Hojlund. L’inglese era stato accostato al club azzurro già in estate, nei giorni di Rasmus, ma per lo United era incedibile. A gennaio sarà lo stesso?

Il Napoli, comunque, resta aggiornato e informato, anche perché il giocatore non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto. In campionato, ad esempio, non è mai partito titolare. La sua ambizione è quella di giocare, Napoli sarebbe una bella opportunità, bisognerebbe riflettere sulla formula e, nel caso, sulle cifre. Un giocatore fisico ma anche di strappi, di tecnica, un talento pronto a sbocciare. Si vedrà“