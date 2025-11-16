CdM – Lukaku potrebbe tornare (in panchina) per Roma-Napoli

E’ iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Romelu Lukaku: l’attaccante belga del Napoli non gioca da agosto a causa di un infortunio muscolare in un amichevole contro l’Olympiacos. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Lukaku si sta allenando a Castel Volturno per tornare in squadra il prima possibile: la data del suo possibile rientro tra i convocati di Conte potrebbe essere domenica 30 novembre, la sera di Roma-Napoli. Dunque, potrebbe rientrare anche prima della semifinale di Supercoppa contro il Milan in programma giovedì 18 dicembre.