Calzona: “Troppe polemiche inutili intorno al Napoli, De Laurentiis ha ragione si gioca troppo”

Franceso Calzona, attuale ct della Nazionale Slovacca ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Repubblica. Nell’intervista ha anche parlato della situazione attuale del Napoli e di alcune parole del Presidente dei Partenopei, Aurelio De Laurentiis. Di seguito, ecco uno stralcio delle parole di Calzona: “Intorno al Napoli ci sono troppe polemiche inutili, era in testa alla classifica da solo fino a una partita fa. Non le capisco tutte queste critiche e aspetterei a paragonare questa stagione a quella di due anni fa, la mia, in cui ci furono delle complicazioni diverse. Gli azzurri sono ancora da Scudetto. Sono d’accordo con le parole di De Laurentiis, si gioca troppo, e con l’aggiunta della Nations League è un massacro, il rischio infortuni è altissimo. Trovare uno spazio solo per le Nazionali è una bella idea, meglio se in primavera“.