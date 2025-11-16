Altafini: “San Siro lo stadio più bello per assistere ad una partita, De Laurentiis ha ragione sullo Stadio Maradona”

José Altafini, ex attaccante del Napoli e della Juventus, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Giornale, in cui ha parlato della situazione di alcuni stadi tra cui lo Stadio San Siro e lo Stadio Maradona. Ecco le sue parole: “E’ davvero incredibile che due società storiche, riconosciute nel mondo per le loro vittorie internazionali, non abbiano un proprio stadio. Questa storia aggiunge rabbia alla tristezza. Per me San Siro resta lo stadio più bello del mondo per assistere ad una partita di calcio. In campo senti il pubblico vicino, hai addosso l’urlo della folla però il terreno di gioco è stato sempre brutto con la porta del freddo, alla destra delle tribune, quell’area coperta di segatura ma sotto c’era il ghiaccio, usavamo tacchetti chiodati, una volta Cesare Maldini si ferì profondamente al polpaccio, diciotto punti di sutura dopo un contrasto di gioco. Per quanto riguarda lo Stadio Maradona, De Laurentiis ha ragione a definirlo un semi cesso, era pessimo allora e tale è rimasto, il prato pieno di buche, il pubblico lontanissimo“.