TMW – Napoli, per il rinnovo di Anguissa non arriva la fumata bianca

Dopo De Bruyne, il Napoli perde anche Anguissa per lesione di alto grado: il rientro in campo è previsto tra 3-4 mesi. Inoltre, l’infortunio del centrocampista camerunense complica anche la trattativa per il suo rinnovo con il club Partenopeo. Come riportato da Tuttomercatoweb, il prolungamento del contratto di Anguissa con il Napoli era quasi cosa fatta a inizio mese, tuttavia la fumata bianca non è ancora arrivata, e non sembra essere neanche così vicina. Al momento la priorità di Manna e De Laurentiis è trovare un centrocampista di livello come sostituto di Anguissa da regalare a Conte per il mercato di gennaio.